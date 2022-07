Amichevoli 2022, lo Spezia batte i cechi dello Jablonec: in gol Verde, Nzola e Antiste (Di giovedì 21 luglio 2022) Arriva un successo per lo Spezia di Luca Gotti in amichevole contro i cechi dello Jablonec. Al centro sportivo Mulin Dal Col in Val Gardena, gli aquilotti hanno risposto alla recente sconfitta, sempre in un test estivo, e questa volta hanno portato a casa un successo che può dare morale in vista di una stagione che si avvicina sempre di più con Coppa Italia e poi le prime di un campionato complesso per i liguri. In gol nel 3-0 inflitto alla formazione ceca i tre uomini di riferimento dell’attacco spezzino, vale a dire Daniele Verde, Mbala Nzola e Janis Antiste, tutti a segno nella ripresa. Il primo tempo è abbastanza sonnecchioso e giocato a ritmi troppo bassi da entrambe le squadre. Fa caldo, ma si fatica a vedere una conclusione degna di nota. Le poche opportunità ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Arriva un successo per lodi Luca Gotti in amichevole contro i. Al centro sportivo Mulin Dal Col in Val Gardena, gli aquilotti hanno risposto alla recente sconfitta, sempre in un test estivo, e questa volta hanno portato a casa un successo che può dare morale in vista di una stagione che si avvicina sempre di più con Coppa Italia e poi le prime di un campionato complesso per i liguri. In gol nel 3-0 inflitto alla formazione ceca i tre uomini di riferimento dell’attacco spezzino, vale a dire Daniele, Mbalae Janis, tutti a segno nella ripresa. Il primo tempo è abbastanza sonnecchioso e giocato a ritmi troppo bassi da entrambe le squadre. Fa caldo, ma si fatica a vedere una conclusione degna di nota. Le poche opportunità ...

