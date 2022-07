Aidan Keena in porta mentre Sligo guadagna un vantaggio stretto su Motherwell

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 luglio 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’ex attaccante di Hearts e Falkirkha continuato la sua impressionante serie di gol per far vincere agliRovers una vittoria in Europa Conference League suha sfruttato un grave errore di Bevis Mugabi per segnare l’unico gol dell’andata del secondo turno di qualificazione al Fir Park. Il 23enne ha segnato 13 gol in 12 partite da quando è tornato in Irlanda a gennaio dal Falkirk. Isi sono riscaldati per la partita contro una squadra di 23 partite nella stagione della League of Ireland con due amichevoli e hanno fornito un ...