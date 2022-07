WWE: Seth Rollins si scusa pubblicamente con un fan (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si sa che le superstar della WWE sono sempre oggetto di attenzione da parte dei fan: molto spesso i wrestler sono fermati nei posti più impensabili per scattare delle foto o semplicemente per scambiare delle chiacchiere con i loro ammiratori. Ci sono dei casi in cui i fan ‘oltrepassano’ una certa soglia di privacy e possono risultare scortesi e offensivi agli occhi dei loro idoli, come ad esempio quella volta in cui Randy Orton fu fotografato da un fan in un bagno pubblico. A volte però anche un innocuo saluto può generare una reazione negativa da parte di un wrestler, soprattutto se avviene nel bel mezzo di una dura sessione di allenamento. Le scuse di Seth Seth Rollins si è scusato pubblicamente per aver reagito male al saluto di un suo fan durate un allenamento: il Drip God era nella ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si sa che le superstar della WWE sono sempre oggetto di attenzione da parte dei fan: molto spesso i wrestler sono fermati nei posti più impensabili per scattare delle foto o semplicemente per scambiare delle chiacchiere con i loro ammiratori. Ci sono dei casi in cui i fan ‘oltrepassano’ una certa soglia di privacy e possono risultare scortesi e offensivi agli occhi dei loro idoli, come ad esempio quella volta in cui Randy Orton fu fotografato da un fan in un bagno pubblico. A volte però anche un innocuo saluto può generare una reazione negativa da parte di un wrestler, soprattutto se avviene nel bel mezzo di una dura sessione di allenamento. Le scuse disi ètoper aver reagito male al saluto di un suo fan durate un allenamento: il Drip God era nella ...

