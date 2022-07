Trento. Aria condizionata in negozio solo con porte chiuse: multe fino a 498 euro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il sindaco Franco Ianeselli ha firmato oggi pomeriggio l’ordinanza che regola l’uso dell’Aria condizionata nei negozi del centro. Da domani e per tutto il periodo estivo, in tutto il territorio comunale, “qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione” devono essere “mantenute chiuse tutte le aperture che si affacciano sull’esterno di negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, ad eccezione del tempo necessario all’entrata e all’uscita e alle operazioni funzionali all’esercizio (carico/scarico merci e simili) e garantendo la regolare aerazione dei locali”. Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da 83 a 498 euro. Nel testo dell’ordinanza si sottolinea il fatto “che uno scorretto utilizzo degli ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il sindaco Franco Ianeselli ha firmato oggi pomeriggio l’ordinanza che regola l’uso dell’nei negozi del centro. Da domani e per tutto il periodo estivo, in tutto il territorio comunale, “qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione” devono essere “mantenutetutte le aperture che si affacciano sull’esterno di negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, ad eccezione del tempo necessario all’entrata e all’uscita e alle operazioni funzionali all’esercizio (carico/scarico merci e simili) e garantendo la regolare aerazione dei locali”. Il mancato rispetto dell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da 83 a 498. Nel testo dell’ordinanza si sottolinea il fatto “che uno scorretto utilizzo degli ...

Pubblicità

macteo : RT @comunetn: “O porte aperte o aria condizionata accesa”, in arrivo un’ordinanza volta a ridurre i consumi energetici e abbattere le emiss… - comunetn : “O porte aperte o aria condizionata accesa”, in arrivo un’ordinanza volta a ridurre i consumi energetici e abbatter… - Newsinunclick : Volete provare il Kung Fu? O preferite il ping pong? Cercate qualcuno per giocare a basket o a calcio? Se vi piace… - TgrRaiTrentino : Porte chiuse nei negozi di Trento con aria condizionata - TGR Trento - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Trento: nei negozi “o porte aperte o aria condizionata accesa”, in arrivo un’ordinanza del sindaco Ianeselli dopo un co… -