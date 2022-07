Torino, Di Marzio: “In arrivo Jason Denayer” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Torino Denayer- Il Torino continua il suo mercato in entrata, nel frattemo Juric continua il suo lavoro prestagionale tramite attività aerobica e di scarico. Dopo aver ceduto nella giornata di ieri, Bremer alla Juventus, il Torino non vuole farsi trovare impreparato. Juric chiede dei colpi di qualità e ben 8 acquisti entro l’inizio del campionato dal D.S Vagnati e da Urbano Cairo. Uno dei nomi più caldi era quello di Reinier dal Real Madrid, dopo che, Thorsby è sfumato. Come avevamo già anticipato a inizio settimana i contatti tra i granata e l’entourage di Jason Denayer sono stati frequenti. Infatti nella giornata di ieri, in serata, Gianluca Di Marzio ha confermato la trattativa. Il Torino, nonostante, ci stia provando anche il Monza per il Belga è ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 20 luglio 2022)- Ilcontinua il suo mercato in entrata, nel frattemo Juric continua il suo lavoro prestagionale tramite attività aerobica e di scarico. Dopo aver ceduto nella giornata di ieri, Bremer alla Juventus, ilnon vuole farsi trovare impreparato. Juric chiede dei colpi di qualità e ben 8 acquisti entro l’inizio del campionato dal D.S Vagnati e da Urbano Cairo. Uno dei nomi più caldi era quello di Reinier dal Real Madrid, dopo che, Thorsby è sfumato. Come avevamo già anticipato a inizio settimana i contatti tra i granata e l’entourage disono stati frequenti. Infatti nella giornata di ieri, in serata, Gianluca Diha confermato la trattativa. Il, nonostante, ci stia provando anche il Monza per il Belga è ...

