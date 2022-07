Spaghettongola | ci siamo quasi | ecco il programma completo degli eventi 

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Fiumicino – Tutto pronto a Fiumicino per la tredicesima edizione della “”, il festival che celebra un “must” della cucina laziale, gli spaghetti alle vongole lupino. Dal 29 luglio al 7 agosto ogni sera dalle 19 (la domenica anche a pranzo) tanto cibo e tanto divertimento con gli spettacoli musicali. L’organizzazione affidata come al solito all’associazione ‘Il Faro all’Orizzonte’ del patron Stefano Conforzi. Nuova la location: l’area antistante il campo sportivo Cetorelli (via del Faro 75) con più parcheggi e più spazi. L’obiettivo è valorizzare la cucina tradizionale laziale, il pescato locale e fare beneficenza. All’ingresso infatti verrà chiesto simbolicamente 1 euro, che sarà impiegato per sostenere il progetto “Dopo di noi” dell’associazione ‘Insieme con i disabili’. Tante le specialità: oltre ai famosi spaghetti alle vongole lupino si potranno ...