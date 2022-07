Sfide del cambiamento climatico: rischi e opportunità (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una mancata azione di contrasto al cambiamento climatico potrebbe costare all’economia globale fino a 178 trilioni di dollari nei prossimi 50 anni. Il pil annuo nel 2070 potrebbe scendere del 7,6% rispetto a uno scenario non affetto dal cambiamento climatico. Viceversa, un’azione risoluta per affrontare questa sfida potrebbe generare fino a 43 trilioni di dollari di benefici. Sono questi i numeri più allarmanti del report di Deloitte Global Turning Point Report 2022. Presentato in occasione del World Economic Forum di Davos di quest’anno, lo studio delinea rischi e opportunità derivanti dalle Sfide del cambiamento climatico e della transizione ecologica «Un cambiamento negli stili di vita, di consumo e di produzione, ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una mancata azione di contrasto alpotrebbe costare all’economia globale fino a 178 trilioni di dollari nei prossimi 50 anni. Il pil annuo nel 2070 potrebbe scendere del 7,6% rispetto a uno scenario non affetto dal. Viceversa, un’azione risoluta per affrontare questa sfida potrebbe generare fino a 43 trilioni di dollari di benefici. Sono questi i numeri più allarmanti del report di Deloitte Global Turning Point Report 2022. Presentato in occasione del World Economic Forum di Davos di quest’anno, lo studio delineaderivanti dalledele della transizione ecologica «Unnegli stili di vita, di consumo e di produzione, ...

Pubblicità

robertapinotti : Discorso autorevole e di verità del Presidente #Draghi in #Senato che ha ricordato i risultati raggiunti, le sfide… - lutfullahgoktas : Cattolici e Sciiti parlano insieme a Roma delle sfide del futuro. L’incontro organizzato da @santegidionews e… - Radio1Rai : ?? @radioanchio #MariaElenaBoschi @ItaliaViva 'Da qui a mercoledì Italia Viva farà tutto il possibile per continuar… - angelalupo10 : RT @robertapinotti: Discorso autorevole e di verità del Presidente #Draghi in #Senato che ha ricordato i risultati raggiunti, le sfide che… - PDPiemonte : ??Discorso autorevole e di verità del Presidente #Draghi in #Senato che ha ricordato i risultati raggiunti, le sfide… -