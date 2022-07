Roberto Marcora non si ferma: “Ritorno non semplice, ma è tornata la voglia. Pronto per gli Us Open” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Il mio Ritorno non è stato semplice, quando avevo deciso di smettere ci credevo davvero, ho attraversato un momento difficile, ho preso questa decisione sofferta. Sono stato fermo per due mesi, poi mi è tornata la voglia di competere di nuovo e sono tornato, sentivo che ancora non era finita. Il fisico non è più quello di un ventenne, ora mi sento bene e mi manca il ritmo partita”. Roberto Marcora non si ferma: dopo la decisione di appendere la racchetta al chiodo di alcuni mesi fa, il tennista lombardo ha cambiato idea e vuole ancora giocare a tennis. Due mesi di stop, ora il graduale rientro sul cemento americano: “Non guardo la classifica, l’obiettivo è giocare il più possibile sul cemento, che è la mia superficie preferita – ha spiegato in esclusiva ai microfoni ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Il mionon è stato, quando avevo deciso di smettere ci credevo davvero, ho attraversato un momento difficile, ho preso questa decisione sofferta. Sono stato fermo per due mesi, poi mi èladi competere di nuovo e sono tornato, sentivo che ancora non era finita. Il fisico non è più quello di un ventenne, ora mi sento bene e mi manca il ritmo partita”.non si: dopo la decisione di appendere la racchetta al chiodo di alcuni mesi fa, il tennista lombardo ha cambiato idea e vuole ancora giocare a tennis. Due mesi di stop, ora il graduale rientro sul cemento americano: “Non guardo la classifica, l’obiettivo è giocare il più possibile sul cemento, che è la mia superficie preferita – ha spiegato in esclusiva ai microfoni ...

