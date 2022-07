PSG, decisione presa: mollata la pista Skriniar. Tutto su Mukiele (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Psg avrebbe mollato la presa su Milan Skriniar, preferendo puntare sull’eventuale acquisto di Nordi Mukiele Il PSG avrebbe mollato la pista che posrta a Milan Skriniar. Secondo quanto riferito da L’Equipe, infatti, ora nel mirino ci sarebbe Nordi Mukiele. I contatti con il Lipsia, dove l’internazionale francese è sotto contratto fino a giugno 2023, si sono fatti sempre più vivi nelle ultime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Psg avrebbe mollato lasu Milan, preferendo puntare sull’eventuale acquisto di NordiIl PSG avrebbe mollato lache posrta a Milan. Secondo quanto riferito da L’Equipe, infatti, ora nel mirino ci sarebbe Nordi. I contatti con il Lipsia, dove l’internazionale francese è sotto contratto fino a giugno 2023, si sono fatti sempre più vivi nelle ultime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GragFredericks : ???Il #Chelsea dopo aver perso #DeLigt si tuffa a capofitto su #Kimpembe in una nuova difesa da sogno. Si chiudea… - ItsAhmedIndeed : @GiovaB95 @TeofiloSteven Era ancora più forte a Newcastle anche prima. Comunque la sua decisione di andare al PSG era sbagliata - IlCavMilanista : @ScoutismoRN Quindi Galtier nell'amichevole ha giocato con un 3421, direi che era(?) abbastanza chiaro quale fosse… - _Tomteller_ : Mi fa ridere come i milanisti abbiano iniziato a odiare a morte Renato Sanches, augurandogli una carriera di merda,… - sportli26181512 : Il PSG chiude per Ekitike. Ecco come cambia il futuro di Scamacca: Il Paris Saint-Germain vira con decisione su Hug… -