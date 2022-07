Pogacar vince 17^ tappa del Tour e recupera 4? a Vingegaard

(Di mercoledì 20 luglio 2022) PEYRAGUDES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadejha vinto la diciassettesimadelde France 2022, da Saint Gaudens a Peyragudes di 130 km. Il corridore sloveno dell'UAE Team Emirates ha conquistato la volata sul rivale Jonas(Jumbo-Visma),ndo quattro secondi in classifica generale. Podio completato dall'americano Brandon McNulty davanti al britannico Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). La maglia gialla rimane sulle spalle del danesea 2'18” dallo stesso, mentre si è ritirato un altro membro dell'UAE Team Emirates: si tratta di Rafal Majka, infortunatosi ieri a seguito della rottura della catena della propria bici con conseguente strappo muscolare. Si torna in strada domani per la diciottesima, la ...

