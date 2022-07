Pizza a 99 euro, ecco com’è fatta: questa volta Briatore non c’entra (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’ideatore di questa Pizza a 99 euro è Robert Nedea, titolare del ristorante Da Robert a Jesolo. Nel menù di questo ristorante è possibile trovare una Pizza super costosa. La nuova invenzione sembra piacere ai clienti di Robert, come lui stesso ha raccontato. Ma com’è fatta questa lussuosissima Pizza? com’è la Pizza che costa 99 euro La Pizza in questione si chiama “Mimi La Regina d’Oro 24K” ed è composta da fior di latte, salsa di pomodoro, 200 grammi di burrata di bufala e infine foglie e sfilacci d’oro. Il piatto è 100% commestibile. “Il cliente vive un momento di gloria – ha spiegato Robert Nedea al Corriere del Veneto. – L’oro è l’unico metallo puro commestibile, e da sempre ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’ideatore dia 99è Robert Nedea, titolare del ristorante Da Robert a Jesolo. Nel menù di questo ristorante è possibile trovare unasuper costosa. La nuova invenzione sembra piacere ai clienti di Robert, come lui stesso ha raccontato. Malussuosissimalache costa 99Lain questione si chiama “Mimi La Regina d’Oro 24K” ed è composta da fior di latte, salsa di pomodoro, 200 grammi di burrata di bufala e infine foglie e sfilacci d’oro. Il piatto è 100% commestibile. “Il cliente vive un momento di gloria – ha spiegato Robert Nedea al Corriere del Veneto. – L’oro è l’unico metallo puro commestibile, e da sempre ...

