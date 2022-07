Paolo Conticini vuole vivere così | Probabilmente anche tutti gli altri (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo un anno ricco di successi e soddisfazioni, Paolo Conticini ha preso la sua decisione e l’ha condivisa sui social coni suoi numerosi followers. L’attore sta vivendo un momento magico della sua vita professionale. Affermato come attore, è diventato un personaggio familiare per tutti gli Italiani grazie alla vittoria al Cantante mascherato. Ora in vacanza, ha maturato una decisione importante. Paolo Conticini (web source)Un sogno da sempre Paolo Conticini ha coltivato sin da ragazzo il sogno di diventare attore. Per inseguirlo, per aprire qualche porta, ha cominciato partecipando a concorsi per giovani di bell’aspetto, che gli consentiranno di lavorare come modello ed indossatore. Il punto di svolta della sua carriera di certo è stato l’incontro con un beniamino del ... Leggi su newstv (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo un anno ricco di successi e soddisfazioni,ha preso la sua decisione e l’ha condivisa sui social coni suoi numerosi followers. L’attore sta vivendo un momento magico della sua vita professionale. Affermato come attore, è diventato un personaggio familiare pergli Italiani grazie alla vittoria al Cantante mascherato. Ora in vacanza, ha maturato una decisione importante.(web source)Un sogno da sempreha coltivato sin da ragazzo il sogno di diventare attore. Per inseguirlo, per aprire qualche porta, ha cominciato partecipando a concorsi per giovani di bell’aspetto, che gli consentiranno di lavorare come modello ed indossatore. Il punto di svolta della sua carriera di certo è stato l’incontro con un beniamino del ...

Pubblicità

StefanoFabrizi1 : Porto Recanati Festival-Estate 2022: il 23 luglio all’Arena Gigli il musical dei record “Mamma mia!” con Luca Ward,… - swhgrry : ha recitato con la ferrilli bisio ammendola e paolo conticini ao - ValenCaffieri : RT @QuiNewsElba: Relax all' #Elba per l'attore Paolo Conticini - FOTO #Rio. - circestears : sabato sera vado a vedere a teatro lo spettacolo di Mamma Mia! con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, non c… - SimonePincopal1 : @Antonio06524858 @billutz @matteorenzi Sei un povero demente.. -