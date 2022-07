Minimo Storico | Galazy Z Fold3 5G con 450 euro di sconto! Xiaomi 12 e…: le offerte top di oggi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Anche oggi tanta carne al fuoco per la nostra rubrica Minimo Storico, lo spazio web dedicato a tutti i prodotti tech in vendita al loro prezzo più basso di sempre. oggi vi parliamo del Galazy Z Fold 3, dello Xiaomi 12, di una smart tv Lg e molto altro ancora. Galaxy Z Flip3 5g in offerta, 20/7/2022 – Computermagazine.itSAMSUNG GALAXY Z Fold3 5G CON 450 euro DI SCONTO Si parte proprio dal pezzo forte della puntata di oggi, leggasi lo smartphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, oggi al suo prezzo più basso di sempre. Stiamo parlando di un dispositivo che non ha bisogno di alcuna presentazione, e che deve la sua grande diffusione al fatto di essere pieghevole. Il modello da 512 gigabyte di storage con ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Anchetanta carne al fuoco per la nostra rubrica, lo spazio web dedicato a tutti i prodotti tech in vendita al loro prezzo più basso di sempre.vi parliamo delZ Fold 3, dello12, di una smart tv Lg e molto altro ancora. Galaxy Z Flip3 5g in offerta, 20/7/2022 – Computermagazine.itSAMSUNG GALAXY Z5G CON 450DI SCONTO Si parte proprio dal pezzo forte della puntata di, leggasi lo smartphone Samsung Galaxy Z5G,al suo prezzo più basso di sempre. Stiamo parlando di un dispositivo che non ha bisogno di alcuna presentazione, e che deve la sua grande diffusione al fatto di essere pieghevole. Il modello da 512 gigabyte di storage con ...

