Matteo Salvini, no a Lamorgese e Speranza nell'eventuale Draghi bis (ma difficilmente sarà accontentato) (Di mercoledì 20 luglio 2022) Passano le ore e manca ancora il «fatto politico» che potrebbe consentire di sbloccare la crisi di governo. I governisti 5S continuano a stare coperti mentre Forza Italia e la Lega alzano... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 luglio 2022) Passano le ore e manca ancora il «fatto politico» che potrebbe consentire di sbloccare la crisi di governo. I governisti 5S continuano a stare coperti mentre Forza Italia e la Lega alzano...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Non oso pensare che cosa sarebbe successo se il ministro dell'Interno si fosse chiamato Matteo #Salvini. Invece s… - LegaSalvini : ++ RIDATECI SALVINI A DIFENDERE I CONFINI ++ Matteo #Salvini: 'E mentre 5Stelle e PD litigano per il governo e per… - LegaSalvini : ?? Matteo Salvini: «L’auspicio è che presto torni un ministro della Lega a difendere i confini di questo Paese, perc… - robyducklings : RT @claudiafusani: Matteo Salvini che chiede la testa dei ministri Lamorgese e Speranza per andare avanti, continua a fare propaganda. Come… - Stefano664509 : RT @Apndp: #Salvini: 'Mai più al #governo con i #fannulloni'. Matteo, non ti disunire! Non ti disunireeee! -