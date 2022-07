Manuel Bortuzzo prende le distanze da Lulù Selassiè: l’incredibile gesto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Manuel Bortuzzo sembrerebbe aver preso le distanze da Lulù Selassiè: ecco l’incredibile gesto del nuotatore dopo che l’ex fidanzata ha condiviso alcune foto in biancheria intima sul suo profilo social. Il 9 giugno Lulù Selassiè ha compiuto 24 anni, che ha deciso di festeggiare in grande stile. Ha organizzato una festa presso il Gold Tower L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022)sembrerebbe aver preso leda: eccodel nuotatore dopo che l’ex fidanzata ha condiviso alcune foto in biancheria intima sul suo profilo social. Il 9 giugnoha compiuto 24 anni, che ha deciso di festeggiare in grande stile. Ha organizzato una festa presso il Gold Tower L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Lulù Selassiè in lingerie, le reazioni di Manuel Bortuzzo e dei finti perbenisti del web | MondoTV 24… - missanastasiaax : Bellissimo articolo ???? #jessyselassie - MondoTV241 : Lulù Selassiè in lingerie, le reazioni di Manuel Bortuzzo e dei finti perbenisti del web #luluselassie… - zazoomblog : Lulù Selassiè particolare reazione di Manuel Bortuzzo dopo la pubblicazione delle foto in intimo - #Selassiè… - blogtivvu : Lulù Selassiè, particolare reazione di Manuel Bortuzzo dopo la pubblicazione delle foto in intimo -