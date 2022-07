Lupi: la sfida non è su Draghi, ma su questo Parlamento se è in grado di lavorare insieme (Di mercoledì 20 luglio 2022) - In attesa dell'esito del vertice del centrodestra di governo nella residenza di Berlusconi l'esponente di Noi con l'Italia dà ragione alla Meloni su una cosa: il giorno del giudizio è ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 20 luglio 2022) - In attesa dell'esito del vertice del centrodestra di governo nella residenza di Berlusconi l'esponente di Noi con l'Italia dà ragione alla Meloni su una cosa: il giorno del giudizio è ...

Pubblicità

TgLa7 : #crisidigoverno @Maurizio_Lupi dà ragione alla Meloni su una cosa: il giorno del giudizio è arrivato… - _a1_s2_d3_ : RT @EmMicucci: #crisidigoverno #Lupi #UdC: Sfida oggi non è più su #Draghi ma sul Parlamento se è in grado lavorare insieme. Cosa risponde… - EmMicucci : #crisidigoverno #Lupi #UdC: Sfida oggi non è più su #Draghi ma sul Parlamento se è in grado lavorare insieme. Cosa… -