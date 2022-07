Le 6 ragioni per cui Visitors è una serie di culto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fenomeno mediatico della televisione degli anni '80, la saga fantascientifica è entrata nella cultura popolare grazie a una manciata di ingredienti fondamentali: sopra tutti, la perfida Diana Leggi su wired (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fenomeno mediatico della televisione degli anni '80, la saga fantascientifica è entrata nella cultura popolare grazie a una manciata di ingredienti fondamentali: sopra tutti, la perfida Diana

Pubblicità

elenabonetti : Chi sta facendo di tutto perché il Presidente Draghi se ne vada è il M5s, e questo il Paese lo sa: il re è davvero… - fanpage : Una delle eccellenze per la cura di anoressia, bulimia e alimentazione incontrollata a Milano sarà spazzata via per… - borghi_claudio : Dalle isole Toscane più prosaicamente a Roma. Viale Parioli. Sciopero dei taxi (e hanno le loro buone ragioni). Ill… - proudofsissii : quando qualcuno mi chiede cosa sono per me questi due ragazzi, il rispondo così: semplicemente tutto: quando sto ma… - bunko_el : @il_rover @MaybeWorsty per me non ha senso in generale se parliamo di ideologia perchè la deriva naturale di quel p… -