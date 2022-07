Il rapper Ghali compra una barca per la ong | così vuol portarci i migranti

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La donazione di una rescue boat per ie l'apertura di una raccolta fondi:finanzia la ong Mediterranea Saving Humans

Pubblicità

oggisettimanale : Il rapper @GhaliFoh ha dato il via alla raccolta fondi per dotare la Mare Jonio di barche di salvataggio. La prima… - NicolaPorro : ?? Il pezzo imperdibile di Max del Papa su #Ghali e la nave alla #Ong dei #Migranti?? - Mary35999509 : RT @NicolaPorro: ?? Il pezzo imperdibile di Max del Papa su #Ghali e la nave alla #Ong dei #Migranti?? - GianniVezzani1 : RT @NicolaPorro: ?? Il pezzo imperdibile di Max del Papa su #Ghali e la nave alla #Ong dei #Migranti?? - PietroCuratola : RT @NicolaPorro: ?? Il pezzo imperdibile di Max del Papa su #Ghali e la nave alla #Ong dei #Migranti?? -

- - > Ilitalo - tunisino,: Ogni nave fa la differenza tra la vita e la morte - Archivio Avvenire . "Bayna non è più solo il titolo di una mia canzone ma anche quello di una nuova barca di ...ha donato una barca alla Ong Mediterranea , che si occupa costantemente delle operazioni di salvataggio dei migranti in mare. Il, nato a Milano da genitori tunisini, ha profondamente a ...La donazione di una rescue boat per i migranti e l'apertura di una raccolta fondi: così Ghali finanzia la ong Mediterranea Saving Humans ...La sinistra riparti (detta alla duca conte Barambani) da Ghali. Chi Ghali. Chi Ah ma dici quello che allo stadio insultava Salvini, “che cazzo esulti ha ...