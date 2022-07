Ghali dona una barca all’Ong Mediterranea e lancia una raccolta fondi: «Ogni nave fa la differenza tra la vita e la morte» – Il video (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Tra me e te il Mediterraneo/il volto familiare di un estraneo/Non parlan bene di noi al notiziario/Mal?detto quel giorno allo stadio», è la seconda strofa di “Bayna” la canzone di apertura dell’ultimo album del rapper milanese Ghali “Sensazione ultra”. Di origini tunisine, parla delle partenze sempre più frequenti dalla Tunisia di immigrati costretti a mettersi in viaggio su barche improvvisate mettendo a rischio la propria vita. «Da oggi “Bayna” non è più solo il titolo di una mia canzone», scrive Ghali su Instagram, «ma anche quello di una nuova barca di salvataggio». Il cantante che negli anni si è aggiudicato diversi dischi di platino per i suoi successi ha deciso di sostenere Mediterranea Saving Humans e la sua nave Mare Jonio. L’unica nave battente bandiera ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Tra me e te il Mediterraneo/il volto familiare di un estraneo/Non parlan bene di noi al notiziario/Mal?detto quel giorno allo stadio», è la seconda strofa di “Bayna” la canzone di apertura dell’ultimo album del rapper milanese“Sensazione ultra”. Di origini tunisine, parla delle partenze sempre più frequenti dalla Tunisia di immigrati costretti a mettersi in viaggio su barche improvvisate mettendo a rischio la propria. «Da oggi “Bayna” non è più solo il titolo di una mia canzone», scrivesu Instagram, «ma anche quello di una nuovadi salvataggio». Il cantante che negli anni si è aggiudicato diversi dischi di platino per i suoi successi ha deciso di sostenereSaving Humans e la suaMare Jonio. L’unicabattente bandiera ...

