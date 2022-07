Germania - Germania, in autostrada a 130 all'ora: il dibattito è aperto (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Germania si prepara alla possibile crisi energetica del prossimo autunno ipotizzando l'introduzione di un limite di velocità generalizzato sulle autostrade. Ad aprire all'ipotesi dei 130 km/h sono gli esperti di energia del gruppo parlamentare CDU/CSU nel quadro di un pacchetto d'interventi destinati a garantire al Paese sicurezza energetica e protezione del clima. Per il vicepresidente della CDU Andreas Jung, infatti, tutto ciò che possa aiutare durante l'inverno e portare a una riduzione della CO2 deve essere messo sul piatto: risparmio energetico, energia nucleare, aumento dell'utilizzo delle biomasse e limite di velocità sulle autostrade, anche temporaneo. L'iniziativa richiederebbe comunque l'intervento da parte del governo federale. Contrari. L'idea non suscita consensi unanimi. Il capo del governo bavarese Markus Söder (della CSU) sostiene ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lasi prepara alla possibile crisi energetica del prossimo autunno ipotizzando l'introduzione di un limite di velocità generalizzato sulle autostrade. Ad aprire all'ipotesi dei 130 km/h sono gli esperti di energia del gruppo parlamentare CDU/CSU nel quadro di un pacchetto d'interventi destinati a garantire al Paese sicurezza energetica e protezione del clima. Per il vicepresidente della CDU Andreas Jung, infatti, tutto ciò che possa aiutare durante l'inverno e portare a una riduzione della CO2 deve essere messo sul piatto: risparmio energetico, energia nucleare, aumento dell'utilizzo delle biomasse e limite di velocità sulle autostrade, anche temporaneo. L'iniziativa richiederebbe comunque l'intervento da parte del governo federale. Contrari. L'idea non suscita consensi unanimi. Il capo del governo bavarese Markus Söder (della CSU) sostiene ...

