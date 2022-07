Genova, 21 anni fa il G8: il ricordo di Carlo e un dibattito su dissenso e repressione (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oggi e domani due giornate di eventi per riflettere sui fatti del luglio 2001 ma anche su quei diritti che sono ancora messi in discussione. Domani il pm Zucca a Music For Peace con Palidda e Guadagnucci Leggi su repubblica (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oggi e domani due giornate di eventi per riflettere sui fatti del luglio 2001 ma anche su quei diritti che sono ancora messi in discussione. Domani il pm Zucca a Music For Peace con Palidda e Guadagnucci

