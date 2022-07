Game over: Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle non votano la fiducia. Draghi al Colle (Di mercoledì 20 luglio 2022) È finita. La fiducia della maggioranza c’è, ma non c’è più la fiducia di Draghi nella sua maggioranza. Questa la sintesi del voto di oggi in Senato. Il giorno più lungo del governo Draghi si conclude in una lunga lista di assenti e non votanti pronunciati con la voce neutra del rito istituzionale, ma dietro cui aleggia tutta la drammaticità di una giornata destinata a passare alla storia e che segna, di fatto, con sette mesi d’anticipo, la fine della legislatura. Decisivo il niet di Lega e Forza Italia, che lasciano cadere l’appello di Draghi alle forze politiche a ripartire con una rinnovata fiducia e la formula dell’unità nazionale che aveva sin qui accompagnato l’esecutivo dell’ex numero uno della Banca europea. Il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) È finita. Ladella maggioranza c’è, ma non c’è più ladinella sua maggioranza. Questa la sintesi del voto di oggi in Senato. Il giorno più lungo del gnosi conclude in una lunga lista di assenti e non votanti pronunciati con la voce neutra del rito istituzionale, ma dietro cui aleggia tutta la drammaticità di una giornata destinata a passare alla storia e che segna, di fatto, con sette mesi d’anticipo, la fine della legislatura. Decisivo il niet di, che lasciano cadere l’appello dialle forze politiche a ripartire con una rinnovatae la formula dell’unità nazionale che aveva sin qui accompagnato l’esecutivo dell’ex numero uno della Banca europea. Il ...

Pubblicità

Guzel43266945 : RT @maurovoerzio: Purtroppo ho vinto la scommessa di 4 giorni fa (ma era facile). Italia Game Over. A questo punto la vera domanda da farsi… - Paola_zrz : RT @NicolaPorro: ?? Siamo al 'game over'? #Salvini detta 2 condizioni a #Draghi: caos al Senato ?? - adrianogusme : RT @2021Rivoluzione: #DraghiVatteneSUBITO #Draghistan È FINITA?????????????????? MI RACCOMANDO A VOTATE BENE?? ADESSO TOCCA A NOI??????… - FraLauricella : ??#crisidigoverno Presenti 192 Votanti 133 favorevoli 96 contrari 38 Il #Senato approva. GAME OVER #Draghi andrà a… - Europeo91785337 : @lageloni Ha inseguito Renzi Dimaio : game over ??????? -