Finalmente sappiamo perché Kim Wexler di Better Call Saul non è in Breaking Bad

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Parte del divertimento nel guardare il prequelè stato vedere come ilGoodman di Bob Odenkirk (nato Jimmy McGill) si sia ritrovato coinvolto per la prima volta con alcuni dei personaggi più iconici diBad, Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) e Gus Fring (Giancarlo Esposito). Ma una parte dell'agonia derivava dal chiedersiuno dei personaggi più importanti di BCS, la moglie e cospiratrice, Kim(Rhea Seehorn), non facesse parte diBad. Più ci si avvicinava la fine della serie (mancano solo quattro episodi!), più la domanda diventava angosciante.è apparentemente scomparsa dalla vita diquando lui incontra Walter White? Considerando l'alto numero di morti ...