Deulofeu-Napoli | le società sono in contatto ma l’affare non è chiuso

AlfredoPedulla : #Deulofeu-#Napoli senza contropartite - frantw996 : @Carloalvino Nell'estate in cui Dries e Lorenzo lasciavano Napoli meritavamo qualcosa di meglio rispetto a Solbakke… - Capolii21 : Questi dopo Dybala prendono Wijnaldum, nel frattempo a Napoli si fanno i caroselli per Kim e Deulofeu E che mazzia… - Fantacalcio : Napoli-Deulofeu, la situazione: continuano i contatti con l'Udinese - infoitsport : Mercato Napoli, Deulofeu ad un passo: la conferma dell’entourage -

Ilha chiuso Kim con il Fenerbahce e monitora la situazione di Acerbi . In attacco gli azzurri non mollano la presa sudell'Udinese. Ultima idea per l'attacco della Salernitana : ...... è intervenuto a Radio Kiss Kissdurante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito: Futuro Zerbin, l'ag.: "Iltratta Solbakken eZerbin ha le ...Il Napoli aspetta la mossa definitiva del Monza per Petagna, potendosi così concentrare principalmente su Gerard Deulofeu ...Il norvegese avvistato a Villa Stuart, adesso il Napoli può scegliere se acquistarlo subito o aspettare la finestra invernale ...