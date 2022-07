Dal ' ' cobra' ' Cherubini a Inzaghi furioso L' ironia corre sui social

Pubblicità

Pep218 : @AlfredoPedulla Ma le carte adesso che se ne fa l’Inter ???? Saluti dal cobra ?? - Pep218 : @DiMarzio il re del calcio mercato ahahahahhahahahah.. Saluti dal cobra #Bremer - drago1493 : @lucsazzo Ma quante risate si staranno facendo il Cobra e Arrivabene? Leggendo le stronzate degli interisti???? se pe… - ingobbito : @KarlOne71 @JosephDifranc20 Miracolo 1) il ?? appioppa Arthur e ci scarica dall’ingaggio; Miracolo 2) il ?? appioppa… - GianmarcoQuaio2 : RT @SilverErLucano: Cherubini deve fare la Gatti-move con Bremer: Aperitivo offerto dal cobra, sbatte sul tavolo l'offerta per il toro e lo… -

CiakGeneration

Le reazioni sui social dei tifosi alla notizia del passaggio di BremerTorino alla Juve, con l'Inter beffata sul più bello...Lo scorso ottobre Fred Durst e soci hanno pubblicato il loro sesto album in studio, " Still Sucks ", uscito a dieci anni di distanzaprecedente " Gold". Segui Rockol su Instagram per non ... Lo showrunner di Cobra Kai accenna alla stagione 6 Ala destra veloce ed estrosa, dal carattere vivace, da calciatore Gautieri ha raggiunto il suo apice con la Roma di Zeman.Il co-creatore di Cobra Kai Josh Hurwitz ha dichiarato che il finale della stagione 5 sarà qualcosa di imprevedibile ...