Col suo discorso Draghi fa capire che proseguirà su una sbagliatissima via: spogliare l'Italia di beni (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il discorso di Mario Draghi alle Camere sembra aprire spiragli per la formazione di un nuovo governo sulla base di un "patto" che egli propone, offrendo alcune concessioni alle richieste di Giuseppe Conte. Egli insiste sull'unità dei consensi per la realizzazione del suo piano politico. È subito da notare, tuttavia, che questa "unità" non può più riguardare i 5 stelle, poiché di fatto questo movimento antisistema si è ricollocato nel sistema dominante con la scissione di "Insieme per il futuro", che ha lasciato al movimento un numero limitato di parlamentari. Dunque, quando Draghi dice di volere la più ampia unità, gli si deve rispondere che egli ce l'ha, poiché può contare sul 70 per cento dei consensi dei parlamentari. Il problema riguarda i contenuti del discorso di Draghi. E qui il contrasto con ...

