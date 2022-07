Cagnolina denutrita muore di stenti nel campo rom di Castel Romano Le associazioni | ‘Gualtieri servono più controlli’

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Su più fronti i romani chiedono al Sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, solo una cosa: maggiori controlli. Più verifiche per evitare gli incendi, più manutenzione delle strade (e non solo) e più accertamenti nei campi rom della città, dove sempre più spesso gli animali vengono tenuti in una situazione di degrado. Prima denutriti, poi sequestrati. E l’ultimo episodio, in ordine di tempo, ben (e purtroppo) spiega la situazione: aunaè morta, nonostante l’associazione LNDC Animal Protection e le Guardie Zoofile di Roma abbiano fatto di tutto per salvarla. Lei che però è stata recuperata gravemente, disidratata e con una zampa legata, oggetto di abusi, non ce l’ha fatta.rom di: la situazione degli animali Nei ...

Un uomo ha abbandonato i suoi due cani in un appartamento vuoto dopo aver ricevuto lo sfratto. I pelosetti erano in gravi condizioni Uomo riceve lo sfratto e abbandona due cani in un appartamento ...