Benevento | definiti giorni e orari delle prime tre giornate | ecco quando debutta la Strega

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Varato il calendario per la stagione 2022/23, la Lega di Serie B ha stabilito anchetredi campionato. Ildi Fabio Caserta esordirà al "Ciro Vigorito" domenica 14 agosto contro il Cosenza, calcio di inizio fissato per le ore 20:45. La seconda giornata vedrà latornare a "Marassi" per affrontare il Genoa dopo il faccia a faccia in Coppa Italia dell'8 agosto. Con la formazione di Blessin si scenderà in campo sabato 20 agosto alle ore 20:45. Il mese di agosto per i giallorossi si chiuderà domenica 28,al "Ciro Vigorito", sempre alle ore 20:45, andrà in scena il confronto con il Frosinone di Grosso.