"Basta, ora te ne vai": Vedder dei Pearl Jam caccia via una ragazza violenta da sotto il palco (Di mercoledì 20 luglio 2022) Hai voglia a dire che i concerti rock sono roba "fisica", che sudore, pogo, spintoni e corpi scatenati non sono mai spariti del tutto dai grandi palchi con ampli dai volumi spinti al massimo. Perfino ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Hai voglia a dire che i concerti rock sono roba "fisica", che sudore, pogo, spintoni e corpi scatenati non sono mai spariti del tutto dai grandi palchi con ampli dai volumi spinti al massimo. Perfino ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Strage di via D’Amelio, Salvatore Borsellino: “Basta, ora chiediamo noi silenzio alle passerelle e alla politica” - matteorenzi : Quota novantamila firme raggiunte. Ora ultimo sforzo con la petizione, in piazza stasera, coinvolgendo la maggioran… - AlfredoPedulla : #Bremer: un sì lungo sette non basta se non firmi e rinvii. L’#Inter offre 30 più bonus più #Casadei. La #Juve ora… - RaimondoSecci : RT @juanito1897: basta è in malafede e una volta chiede scusa all'avversario, ora fa i complimenti all'inter basta basta - Giusepp90764169 : 7 giorni per permettere al #rettile di continuare a rovinarci...ORA BASTA!! #quartarepubblica -