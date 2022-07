Zombies 3 | Crescere… che musica!

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 luglio 2022) Il nostro focus su due aspetti del terzo capitolo del franchisesu Disney+, l'accettazione di qualsiasi diversità e il passaggio all'età adulta con le prime scelte di vita per i protagonisti. A colpi di musica è arrivato il terzo ed ultimo capitolo della trilogia Disney Channel erede di High School Musical:3, dal 15 luglio su Disney+. Un capitolo che coincide con l'anno del diploma per i protagonisti e l'arrivo di un gruppo di alieni in città. Mai come prima i personaggi sono tutti chiamati a chiedersi chi sono e soprattutto cosa vogliono diventare da grandi. Parola d'ordine: accettazione Come ha dichiarato Milo Manheim, interprete dello zombie Zed che in questo capitolo ha la responsabilità di aprire la strada dell'istruzione al college a tutte le specie (licantropi compresi) e lo …