VIDEO / Roma, non solo Dybala: Zalewski diventa un’emoticon (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo aver messo a segno il colpo Dybala, la Roma chiede a Zalewski di scattare dei selfie imitando le varie emoticon durante l'emoji day Leggi su golssip (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo aver messo a segno il colpo, lachiede adi scattare dei selfie imitando le varie emoticon durante l'emoji day

Pubblicità

SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - DiMarzio : #Dybala alla @OfficialASRoma , ci siamo! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e i video della giornata… - ItaliaViva : Anche noi di Italia Viva eravamo in piazza a Roma, Firenze, Milano, Genova perché l'Italia ha bisogno della guida a… - ASRGabri : RT @ilRomanistaweb: ?? Allenamento individuale per #Dybala in Portogallo aspettando l’ufficialità del passaggio alla Roma ?? I dettagli dal… - ireminneci : RT @IlVeroUltimo: ROMA, 70.000 PIANETI ?? -