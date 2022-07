‘Tutto cambia affinché tutto resti uguale’: da Kulusevski a de Ligt, la Juve cambia giovani ma non filosofia (Di martedì 19 luglio 2022) A gennaio fu Dejan Kulusevski ad azionare le porte automatiche del gate di Caselle, per imbarcarsi per un volo in direzione Londra. “Spero... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) A gennaio fu Dejanad azionare le porte automatiche del gate di Caselle, per imbarcarsi per un volo in direzione Londra. “Spero...

Pubblicità

ItaliaViva : #Conte oggi è Sor Tentenna, non si capisce cosa vuole fare. Insiste nel dire che va, poi che resta, poi cambia anco… - juventusfc : ?? Di Maria: «Nel calcio tutto cambia velocemente, tutto con la Juve sta andando benissimo fin dai primi contatti. O… - cmdotcom : ‘Tutto cambia affinché tutto resti uguale’: da #Kulusevski a #deLigt, la #Juve cambia giovani ma non filosofia - DanteMazzi : @Bett_Calcaterra @PinoVaccaro77 E' stra-attendibile come l'altro Giggino, u bibbbbitaro. Bettino, cambia spacciator… - davidebelle32 : @mike_fusco Mike, con tutto il rispetto, ma che ce frega dei soldi ? Commercialisti ne hanno abbastanza alla Juve c… -