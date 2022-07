Trovato un buco nero invisibile nella Grande Nube di Magellano

Pubblicità

gigibeltrame : Trovato un buco nero di massa stellare nella Grande Nube di Magellano grazie a VLT di ESO #digilosofia… - Coelum_news : Un nuovo 'vicino di casa': trovato un buco nero 'dormiente' nella Grande Nube di Magellano! ?? L'incredibile scoper…

... ha affermato: " Abbiamoun vero ago nel pagliaio . Per la prima volta, il nostro team si è riunito per confermare la scoperta di unnero, invece di invalidarne uno ". Il team di ricerca ...Tomer Shenar (a capo dello studio) ha aggiunto che questo potrebbe essere il primonero di massa stellare "dormiente" individuato all'esterno della Via Lattea. Rilevare buchi neri è un compito ...Un team di esperti internazionale ha scoperto un buco nero dormiente nella Grande Nube di Magellano, una galassia confinante con la nostra Via Lattea.Il buco nero di massa stellare chiamato VFTS 243 potrebbe essere il primo del suo genere trovato al di fuori della Via Lattea (nella Grande Nube di Magellano). La stella dal quale ha avuto origine non ...