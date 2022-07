Trent'anni fa la strage di via d'Amelio (Di martedì 19 luglio 2022) A 30 anni dalla strage di via D'Amelio, il ricordo della tragedia e delle vittime, Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta, nelle immagini d'epoca dei vigili del fuoco. Nel video le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) A 30dalladi via D', il ricordo della tragedia e delle vittime, Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta, nelle immagini d'epoca dei vigili del fuoco. Nel video le ...

bartolopietro1 : Trent’anni senza verità. Condivido la scelta di Manfredi, Fiammetta e Lucia Borsellino di disertare le commemorazio… - peppeprovenzano : Trent’anni oggi, dalla Strage di via D’Amelio, a Palermo. Trent’anni del più grande depistaggio della storia itali… - GiusCandela : Giorgino verso Mediaset, dopo trent'anni al Tg1 starebbe preparando lo sbarco a Cologno Monzese. Contatti avviati.… - LIBERIAN80s : nella preview del prossimo ep di love mechanics avremo due briciole di felicità e il resto dolore rancore brooke… - aureliomancuso : Trent’anni dalla strage di via D’Amelio. Tre decenni di silenzi, omissioni, complicità, depistaggi. Noi non dimenti… -