Treni sospesi sulla tratta Roma-Firenze per un incendio (Di martedì 19 luglio 2022) Traffico ferroviario interrotto sulla linea direttissima Roma-Firenze e su quella lenta in seguito a un vasto incendio di sterpaglie e bosco ad Allerona scalo, nell'orvietano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una squadra Aib regionale da Spoleto ed un'altra da Terni. E' stato attivato anche l'intervento con mezzi aerei. A causa delle fiamme e del denso fumo che sta interessando la ferrovia il traffico dei Treni sulla direttissima è stato sospeso. Sul posto si sta portando anche la squadra AIB regionale da Spoleto ed un'altra da Terni. Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 luglio 2022) Traffico ferroviario interrottolinea direttissimae su quella lenta in seguito a un vastodi sterpaglie e bosco ad Allerona scalo, nell'orvietano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una squadra Aib regionale da Spoleto ed un'altra da Terni. E' stato attivato anche l'intervento con mezzi aerei. A causa delle fiamme e del denso fumo che sta interessando la ferrovia il traffico deidirettissima è stato sospeso. Sul posto si sta portando anche la squadra AIB regionale da Spoleto ed un'altra da Terni.

