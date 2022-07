Roma Videocittà | gli appuntamenti e le AV performance

Leggi su funweek

(Di martedì 19 luglio 2022) I dj set di due dei più prolifici producer della scena italiana come Mace e Sick Luke e lo speciale set della cantautrice italo colombiana Joan Thiele, in dialogo con i visual site specific della designer Lorenza Liguori, le A/Vdi Max Cooper, dei giapponesi Daito Manabe e Yukiyasu Kamitani, del digital artist francese Maotik e del violoncellista olandese Marteen Vos, di Franz Rosati, dei Mokadelic, il progetto degli studenti della Rufa Academy ed i live di Michele Bravi e della giovane cantautrice Maddalena. Questi glie le AVin programma a, il festival ideato da Francesco Rutelli con la direzione creativa di Francesco Dobrovich dal 20 al 24 luglio a(Area Eni Gazometro Ostiense, Via del Commercio 9/11). Si parte il 20 luglio con ...