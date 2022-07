Roma, via della Pisana brucia ancora: le fiamme minacciano l’intera area (VIDEO) (Di martedì 19 luglio 2022) Roma. Gli incendi non si fermano nella Capitale, e quando prendono di mira un sito, difficilmente mollano la presa. Sovente accade, infatti, che le fiamme non si spengano del tutto. ancora fiamme in via della Pisana A quel punto se si dovessero ricreare nuovamente le condizioni favorevoli, ecco che l’incendio riparte, mettendo nuovamente in difficoltà gli operatori del Vigili del Fuoco, impegnati in questi giorni su diversi fronti. Leggi anche: Incendio in via della Pisana: arrestato il piRomane Ultim’ora: fiamme a ridosso della vegetazione In via della Pisana, ad esempio, nell’ultima ora si è nuovamente riacceso un incendio. La zona, nelle scorse giornate, era già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022). Gli incendi non si fermano nella Capitale, e quando prendono di mira un sito, difficilmente mollano la presa. Sovente accade, infatti, che lenon si spengano del tutto.in viaA quel punto se si dovessero ricreare nuovamente le condizioni favorevoli, ecco che l’incendio riparte, mettendo nuovamente in difficoltà gli operatori del Vigili del Fuoco, impegnati in questi giorni su diversi fronti. Leggi anche: Incendio in via: arrestato il pine Ultim’ora:a ridossovegetazione In via, ad esempio, nell’ultima ora si è nuovamente riacceso un incendio. La zona, nelle scorse giornate, era già ...

