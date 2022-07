"Non si può solo aspettare che piova". La ricetta di Rummo (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Che ci sia stato un calo della produzione di grano in Italia dovuto all'assenza di pioggia, con i campi aridi e gialli, arsi dal sole è innegabile, ma forse si poteva evitare, almeno in parte. Come? Puntando e "investendo sull'irrigazione, meglio ancora sulla fertirrigazione", ovvero l'iniezione di fertilizzanti naturali nell'acqua di irrigazione. Lo spiega in una intervista all'AGI, Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato dell'omonimo pastificio dalla storia centenaria che risale al 1846, quando Antonio Rummo avviò l'attività di famiglia, specializzata nella macinatura del grano e nella manifattura di pasta "li' dove il grano è buono e le acque sono pure: Benevento" e la tramandò poi di generazione in generazione. Oggi la Rummo è un colosso che produce 80 mila Tonnellate di pasta all'anno, utilizzando 120 mila ... Leggi su agi (Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Che ci sia stato un calo della produzione di grano in Italia dovuto all'assenza di pioggia, con i campi aridi e gialli, arsi dal sole è innegabile, ma forse si poteva evitare, almeno in parte. Come? Puntando e "investendo sull'irrigazione, meglio ancora sulla fertirrigazione", ovvero l'iniezione di fertilizzanti naturali nell'acqua di irrigazione. Lo spiega in una intervista all'AGI, Cosimo, presidente e amministratore delegato dell'omonimo pastificio dalla storia centenaria che risale al 1846, quando Antonioavviò l'attività di famiglia, specializzata nella macinatura del grano e nella manifattura di pasta "li' dove il grano è buono e le acque sono pure: Benevento" e la tramandò poi di generazione in generazione. Oggi laè un colosso che produce 80 mila Tonnellate di pasta all'anno, utilizzando 120 mila ...

Pubblicità

ladyonorato : La nostra collaborazione per ricostruire un Paese democratico degno di tale nome non può che rafforzarsi a fronte d… - AlfredoPedulla : #Bremer: l’incontro con #Zhang non ha portato ad aumento di budget. Stasera l’#Inter vedrà il #Torino con una diffe… - AlfredoPedulla : #Bremer: un sì lungo sette non basta se non firmi e rinvii. L’#Inter offre 30 più bonus più #Casadei. La #Juve ora… - sonosolomichele : @anitamarcaa Ti capisco , vabbè alcolici diversi stesso effetto , diciamo che quando ne fai una abuso , dopo non si… - LelloConso : @Danila0909 Io per esempio non sopporto ADL è da un po' di anni che provo fastidio fisico a sentirlo, per vari moti… -