“Non è vero, non ci vado”. GF Vip 7, Signorini perde uno dei concorrenti top: la smentita secca (Di martedì 19 luglio 2022) Grande Fratello Vip, Diego Armando Maradona Jr svela la verità. Alfonso Signorini sta lavorando ormai da diverse settimane per preparare al meglio la nuova edizione del reality. In questi giorni sono uscite diverse indiscrezioni su quello che vedremo. Si è parlato ad esempio di Soleil Sorge che secondo alcune voci dovrebbe condurre il GF Vip Party, che l’ultima volta era stato affidato a Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Poi ecco spuntare fuori il nome di Rita Dalla Chiesa con la quale sarebbe in corso una trattativa non semplice ma comunque fattibile. Niente da fare per Andrea Iannone che ha smentito una sua partecipazione. Sembrerebbero certi, invece, Chadia Rodriguez, Pamela Prati (anche se attualmente il suo ingresso è in bilico), poi l’attore de Il Collegio George Ciupilan, Ginevra Lamborghini e infine Diego Armando Maradona Junior, il figlio di Diego Armando ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Grande Fratello Vip, Diego Armando Maradona Jr svela la verità. Alfonsosta lavorando ormai da diverse settimane per preparare al meglio la nuova edizione del reality. In questi giorni sono uscite diverse indiscrezioni su quello che vedremo. Si è parlato ad esempio di Soleil Sorge che secondo alcune voci dovrebbe condurre il GF Vip Party, che l’ultima volta era stato affidato a Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Poi ecco spuntare fuori il nome di Rita Dalla Chiesa con la quale sarebbe in corso una trattativa non semplice ma comunque fattibile. Niente da fare per Andrea Iannone che ha smentito una sua partecipazione. Sembrerebbero certi, invece, Chadia Rodriguez, Pamela Prati (anche se attualmente il suo ingresso è in bilico), poi l’attore de Il Collegio George Ciupilan, Ginevra Lamborghini e infine Diego Armando Maradona Junior, il figlio di Diego Armando ...

Pubblicità

CarloCalenda : Non siamo qui per difendere Mario #Draghi, cosa che sa fare benissimo da solo e lo ha dimostrato. Ma siamo qui per… - FicarraePicone : “Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero amore consiste nell’amare ciò che non ci… - MarcoMoriniTW : Ora manca davvero poco ai concerti, non sembra vero. Non lo chiedo solo a Sofia ma a tutti… è tutto ok?? - Olaffschimdvonb : @ilgiornale …una crisi metterebbe in ginocchio l'economia… Quale economia? Anche la sua? Non sono invidioso, ma la… - bb91687509 : RT @CucchiRiccardo: Se uno dice che fuori piove e un altro dice che fuori c'è il sole, il compito di un giornalista non è citare tutti e du… -