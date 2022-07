Milan, sorpresa in difesa: l’agente di Tanganga a Milano per trattare il trasferimento in rossonero (Di martedì 19 luglio 2022) Il calciomercato del Milan non è completamente decollato. Il club rossonero si è assicurato le prestazioni di Origi, un attaccante in grado di regalare tante soluzioni all’allenatore Stefano Pioli. La dirigenza è attiva per rinforzare ulteriormente la rosa, l’obiettivo è chiudere le trattative per un difensore, un centrocampista e un altro attaccante. Sul fronte difesa, il calciatore più vicino ad indossare la maglia rossonera è Japhet Tanganga. Si tratta di un difensore centrale del Tottenham, classe 1999. E’ inglese ed è in grado di giocare anche nel ruolo di terzino. E’ forte fisicamente e bravo nel gioco aereo. E’ cresciuto nelle giovanili del Tottenham ed è stato lanciato in prima squadra. E’ nel giro anche della Nazionele inglese. La prossima destinazione potrebbe essere il Milan. Nelle prossime ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Il calciomercato delnon è completamente decollato. Il clubsi è assicurato le prestazioni di Origi, un attaccante in grado di regalare tante soluzioni all’allenatore Stefano Pioli. La dirigenza è attiva per rinforzare ulteriormente la rosa, l’obiettivo è chiudere le trattative per un difensore, un centrocampista e un altro attaccante. Sul fronte, il calciatore più vicino ad indossare la maglia rossonera è Japhet. Si tratta di un difensore centrale del Tottenham, classe 1999. E’ inglese ed è in grado di giocare anche nel ruolo di terzino. E’ forte fisicamente e bravo nel gioco aereo. E’ cresciuto nelle giovanili del Tottenham ed è stato lanciato in prima squadra. E’ nel giro anche della Nazionele inglese. La prossima destinazione potrebbe essere il. Nelle prossime ...

