LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tortu e Kaddari in semifinale nei 200! Out Desalu.Tamberi ok a 2.24 (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 3.12: Al via nella terza batteria dei 200 Vervaet (Bel), Pereira (Sgp), Fraser-Pryce (Jam), Rosa (Bra), Seyni (Nig), Slettum (Nor), Dobbin (Gbr). Non parte l’ivoriana Ta Lou 3.09: La namibiana Maslingi trionfa nei 200 con il tempo di 22?27, secondo posto per Thompson-Herah con 22?41, terzo posto per la danese Karstoft con 22?85 3.07: Al via Martins (Bra), Bazolo (Por), Junk (Ger), Karstoft (Den), Lloyd (Ant), Maslingi (Nam), Kortetmaa (Fin), Thompson-Herah (Jam) nella seconda batteria dei 200 donne 3.06: Tamberi SUPERA 2.24 AL PRIMO TENTATIVO! Margine ampissimo 3.05: Lovett supera 2.24 al primo tentativo 3.03: Barshim e Protsenko superano 2.24 al primo tentativo 3.01: E’ semifinale PER DALIA ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE3.12: Al via nella terza batteria dei 200 Vervaet (Bel), Pereira (Sgp), Fraser-Pryce (Jam), Rosa (Bra), Seyni (Nig), Slettum (Nor), Dobbin (Gbr). Non parte l’ivoriana Ta Lou 3.09: La namibiana Maslingi trionfa nei 200 con il tempo di 22?27, secondo posto per Thompson-Herah con 22?41, terzo posto per la danese Karstoft con 22?85 3.07: Al via Martins (Bra), Bazolo (Por), Junk (Ger), Karstoft (Den), Lloyd (Ant), Maslingi (Nam), Kortetmaa (Fin), Thompson-Herah (Jam) nella seconda batteria dei 200 donne 3.06:SUPERA 2.24 AL PRIMO TENTATIVO! Margine ampissimo 3.05: Lovett supera 2.24 al primo tentativo 3.03: Barshim e Protsenko superano 2.24 al primo tentativo 3.01: E’PER DALIA ...

