Laporta conferma: «Per Lewandowski il Barca ha lottato con PSG e Chelsea»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, dice la sua sull'acquisto di Robert Lewandowski. Le dichiarazioni sul polacco Ai microfoni di TUDN ha parlato Joan Laporta, presidente del Barcellona. LE PAROLE – «Per Robert abbiamo combattuto con PSG e Chelsea, ma il giocatore è voluto venire qui. È quello che mi piace, come diceva sempre Cruyff. 'Voglio giocatori che vogliamo venire al Barcellona». L'articolo proviene da Calcio News 24.

