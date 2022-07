La gita con la famiglia e la tragedia di Alessandro dopo il tuffo davanti a compagna e figli piccoli (Di martedì 19 luglio 2022) tragedia nel lago di Garda, Alessandro Redaelli disperso. Sono passati ormai due giorni dall’ultimo tuffo del 41enne mentre si trovava in motoscafo con la compagna, i due figli e il cane husky. Era il pomeriggio di domenica 17 luglio quando l’uomo ha deciso di farsi un bagno. Purtroppo, però, pare che Alessandro abbia avuto un malore e la stessa compagna lo ha visto agitarsi in acqua per poi non tornare più a galla. Alessandro Redaelli sapeva nuotare benissimo, aveva pure il brevetto di soccorritore subacqueo. Subito dopo averlo visto in difficoltà la donna ha chiamato i soccorsi. Così da domenica sono in trenta a cercarlo. C’è l’elicottero, ci sono sommozzatori e volontari del Benaco. Questi ultimi stanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 luglio 2022)nel lago di Garda,Redaelli disperso. Sono passati ormai due giorni dall’ultimodel 41enne mentre si trovava in motoscafo con la, i duee il cane husky. Era il pomeriggio di domenica 17 luglio quando l’uomo ha deciso di farsi un bagno. Purtroppo, però, pare cheabbia avuto un malore e la stessalo ha visto arsi in acqua per poi non tornare più a galla.Redaelli sapeva nuotare benissimo, aveva pure il brevetto di soccorritore subacqueo. Subitoaverlo visto in difficoltà la donna ha chiamato i soccorsi. Così da domenica sono in trenta a cercarlo. C’è l’elicottero, ci sono sommozzatori e volontari del Benaco. Questi ultimi stanno ...

Pubblicità

abandini67 : @MT_Meli_ Bottiglietta d'acqua e panino con mortadella. Funziona sempre per una gita. - bespectacled98 : simone e manuel in gita con la scuola da qualche parte all’estero, simone si perde per la città e a manuel viene …… - infoitinterno : Lago di Garda, la gita con la famiglia e il tuffo maledetto. Disperso un 41enne: vane le ricerche - infoitinterno : Gita in barca sul lago con la famiglia, si tuffa e non riemerge più: disperate ricerche di Alessandro, 41 anni - Gazzettino : Gita in barca sul lago con la famiglia, si tuffa e non riemerge più: disperate ricerche di Alessandro, 41 anni -