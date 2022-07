La campionessa russa di tennis fa coming out | «Sto con una donna e non voglio più nascondermi» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 19 luglio 2022) Proprio mentre si intensificano gli sforzi della Duma per criminalizzare l’omosessualità, ladiDaria Kasatkina sceglie di fareout. È successo nel corso di un’intervista pubblicata su YouTube nella giornata di ieri, 18 luglio. L’attuale numero 12 del mondo ha detto alla bloggerVitya Kravchenko di avere una relazione con una. Ha aggiunto che ormai per lei è impossibile nascondersi: «Vivere nascosta non ha senso. Fino a che non scegli di fareout. Anche se certo, spetta a ognuno decidere come farlo e quanto rivelare», ha affermato. La confessione arriva nel momento in cui alla Duma di Stato è arrivato un disegno di legge per proibire la propaganda gay in pubblico, non più solo di fronte ai minori, come prevede ...