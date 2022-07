Kim Min - jae | l' allenatore del Fenerbahce annuncia l' addio del difensore

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Kim Min-Jae, c'è aria di svolta: il difensore coreano si avvicina al Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Kim Min-Jae, c'è aria di svolta: il difensore coreano si avvicina al Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Kim Min-Jae, c'è aria di svolta: il difensore coreano si avvicina al Napoli - apetrazzuolo : SPORTITALIA - Kim Min-Jae, c'è aria di svolta: il difensore coreano si avvicina al Napoli - napolimagazine : SPORTITALIA - Kim Min-Jae, c'è aria di svolta: il difensore coreano si avvicina al Napoli -

Svolta nella situazione di- jae , difensore centrale sudcoreano del Fenerbahce . L'allenatore della squadra turca, Jorge Jesus , ha annunciato infatti l'addio del giocatore che interessa al Napoli come possibile ...Jorge Jesus annuncia l'addio diJorge Jesus, allenatore del Fenerbache, ha praticamente annunciato l'addio diJae, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Ecco quanto dichiarato: ' Il club interessato asta pagando la clausola ...Il club che pagherà la clausola per l'acquisti di Kim Min-Jae, di cui ha parlato Jorge Jesus in conferenza, è il Napoli. Il club azzurro non ha ancora chiuso l'affare col Fenerbahçe, ma che nutre otti ...Kim Min-Jae è uno dei difensori più ambiti sul mercato, e negli ultimi giorni è stato al centro dell'interesse di Rennes e Napoli. In conseguenza dello ...