Inter, Zhang nei guai: il presidente ha perso una causa giudiziaria, deve ripagare 250 milioni (Di martedì 19 luglio 2022) L’Inter è reduce da una stagione nel complesso positiva, la squadra è concentrata in vista dell’inizio del prossimo campionato con l’obiettivo di migliore il rendimento della scorsa stagione. In attacco è stato ufficializzato il ritorno di Romelu Lukaku, si tratta di un calciatore in grado di spostare gli equilibri dal punto di vista fisico e realizzativo. Nel frattempo è arrivata una notizia negativa fuori dal campo. Secondo quanto riporta South China Morning Post, il presidente Steven Zhang avrebbe perso una causa giudiziaria nei confronti dei creditori e sarebbe in debito di circa 250 milioni di euro. “Zhang ha avanzato una vaga affermazione secondo cui ‘sembra che alcuni membri del personale coinvolti nel progetto che avevano ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 luglio 2022) L’è reduce da una stagione nel complesso positiva, la squadra è concentrata in vista dell’inizio del prossimo campionato con l’obiettivo di migliore il rendimento della scorsa stagione. In attacco è stato ufficializzato il ritorno di Romelu Lukaku, si tratta di un calciatore in grado di spostare gli equilibri dal punto di vista fisico e realizzativo. Nel frattempo è arrivata una notizia negativa fuori dal campo. Secondo quanto riporta South China Morning Post, ilStevenavrebbeunanei confronti dei creditori e sarebbe in debito di circa 250di euro. “ha avanzato una vaga affermazione secondo cui ‘sembra che alcuni membri delnale coinvolti nel progetto che avevano ...

