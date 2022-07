Il dialogo con il Colle e il Pd: le condizioni per ripartire e le prime aperture Chi sono i 5 Stelle pronti a votare la fiducia (Di martedì 19 luglio 2022) In attesa del voto di fiducia di domani, l’incontro tra il premier e il segretario del Pd potrebbe essere il segnale che ci sono le condizioni per la ripartenza di un governo di unità nazionale Leggi su corriere (Di martedì 19 luglio 2022) In attesa del voto didi domani, l’incontro tra il premier e il segretario del Pd potrebbe essere il segnale che cileper la ripartenza di un governo di unità nazionale

