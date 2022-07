Giuseppe Conte ricoverato all’Ospedale Gemelli: il motivo (Di martedì 19 luglio 2022) Giuseppe Conte è stato ricoverato all’Ospedale Gemelli dove ha trascorso la notte: cosa gli è successo e come sta I fatti risalgono alla notte tra domenica 17 e lunedì 18 luglio 2022, Giuseppe Conte dopo essersi sentito male è stato costretto a recarsi al policlinico Gemelli di Roma. Giunto in ospedale è stato necessario il ricovero, ha trascorso lì la notte. Cosa gli è successo? Giuseppe Conte (Screenshot da Instagram)Il noto presidente del Movimento 5 Stelle è finito in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare, a far trapelare la notizia ci ha pensato Il Foglio. Non sono molti i dettagli trapelati in merito alla vicenda, sembra però che i medici abbiano preferito fargli trascorrere la notte ... Leggi su vesuvius (Di martedì 19 luglio 2022)è statodove ha trascorso la notte: cosa gli è successo e come sta I fatti risalgono alla notte tra domenica 17 e lunedì 18 luglio 2022,dopo essersi sentito male è stato costretto a recarsi al policlinicodi Roma. Giunto in ospedale è stato necessario il ricovero, ha trascorso lì la notte. Cosa gli è successo?(Screenshot da Instagram)Il noto presidente del Movimento 5 Stelle è finito in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare, a far trapelare la notizia ci ha pensato Il Foglio. Non sono molti i dettagli trapelati in merito alla vicenda, sembra però che i medici abbiano preferito fargli trascorrere la notte ...

