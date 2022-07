Giuseppe Conte ricoverato al Gemelli per un’intossicazione alimentare

(Di martedì 19 luglio 2022) Roma – Il leader del Movimento 5 Stelleha passato, domenica scorsa, una notte in osservazione al Policlinicodopo una intossicazione. L’ex premier è stato dimesso il giorno successivo e ha seguito in videoconferenza l’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari. Al momento, secondo quanto si apprende,sta bene. (fonte Adnkronos)

