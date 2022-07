Gazzetta – Giuntoli una bugia su Koulibaly, quante altre ne avrà dette? (Di martedì 19 luglio 2022) Cristiano Giuntoli si è presentato in conferenza stampa al posto di Luciano Spalletti per chiudere il ritiro a Dimaro. Il direttore sportivo del Napoli ha fatto sapere di aver preso la parola perché in questo momento si parla soprattutto di calciomercato, ovvero il suo regno, e quello del presidente De Laurentiis. In realtà il direttore sportivo del Napoli ai giornalisti non ha dato grandissime notizie, frasi di circostanza e mezze verità. Ha fatto intuire qualcosa, come ad esempio che l’affare Simeone interessa, in realtà l’argentino è bloccato dagli azzurri. Ma ha anche detto che Koulibaly aveva deciso da due mesi di andare via. “L’altra volta ho omesso questo particolare perché volevamo convincerlo, ma non ci siamo riusciti” ha detto Giuntoli. Dunque Giuntoli ha detto una ‘bugia’ come se ne dicono ... Leggi su napolipiu (Di martedì 19 luglio 2022) Cristianosi è presentato in conferenza stampa al posto di Luciano Spalletti per chiudere il ritiro a Dimaro. Il direttore sportivo del Napoli ha fatto sapere di aver preso la parola perché in questo momento si parla soprattutto di calciomercato, ovvero il suo regno, e quello del presidente De Laurentiis. In realtà il direttore sportivo del Napoli ai giornalisti non ha dato grandissime notizie, frasi di circostanza e mezze verità. Ha fatto intuire qualcosa, come ad esempio che l’affare Simeone interessa, in realtà l’argentino è bloccato dagli azzurri. Ma ha anche detto cheaveva deciso da due mesi di andare via. “L’altra volta ho omesso questo particolare perché volevamo convincerlo, ma non ci siamo riusciti” ha detto. Dunqueha detto una ‘’ come se ne dicono ...

